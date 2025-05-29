Новинка оснащается до 16 ГБ ОЗУ

Компания Realme презентовала свой новый смартфон Neo7 Turbo, обладающий аккумулятором большой ёмкости с поддержкой зарядки большой мощности, пишет издание GSMArena.

Смартфон Realme Neo7 Turbo оснащается 6.8-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также движком GT 2.0 Engine для повышения эффективности

Основная камера новинки снабжена 50-Мп сенсором и дополнена 8-Мп сверхширокоугольным модулем. На фронтальной стороне размещается 16-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки, обеспечивающей восполнение заряда аккумулятора от 0 до 50 % за 18 минут и от 0 до 100 % за 47 минут. Также поддерживается обходная зарядка.

Новинка оснащена мощной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 7700 мм², выделенным чипом подключения для улучшения сигнала Wi-Fi, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP66/IP68/IP69, Fluid Cloud 2.0, функционально схожим с Dynamic Island, и рядом возможностей с использованием технологий искусственного интеллекта.

Источник фото: GSMArena

В качестве операционной системы установлена Realme UI 6.0 на базе Android 15. На выбор покупателю предлагаются версии в чёрном и белом цветовых оформлениях.

Стартовая цена смартфона Realme Neo7 Turbo в китайской рознице составляет 1999 юаней (280 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, тогда как топовая конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 2699 юаней (375 долларов США).