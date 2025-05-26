Запуск новинки запланирован на 27 мая текущего года.

Компания OnePlus продолжает раскрывать характеристики предстоящего Ace 5 Extreme Edition — как сообщает издание Gizmochina, производитель рассказал о возможностях камеры новинки.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что основная камера смартфона OnePlus Ace 5 Extreme Edition получит 50-Мп датчик Sony IMX906 размером 1/1.56 дюйма, который представлен в целом ряде смартфонов, например, Redmi K70 Ultra и OnePlus Ace 5 Pro.

Производитель отмечает, что система камер новинки будет поддерживать ряд алгоритмов и функций для улучшения фотоснимков и расширения возможностей пользователей — в частности, Shadow-Free Snapshot предназначается для повышения чёткости объектов, движущихся с высокой скоростью, и уменьшения размытости в условиях смешанного освещения, а Live Photos позволит запечатлеть короткие эпизоды со звуком. Портретный режим также будет улучшен благодаря использованию продвинутых алгоритмов.

Ранее компания подтвердила, что OnePlus Ace 5 Extreme Edition, позиционируемый в качестве игрового смартфона, обзаведётся флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, дополненным технологией Fengchi Gaming Core для повышения быстродействия, а также чипом Lingxi для улучшения сенсорного управления и G1 Wi-Fi, обеспечивающим минимизацию задержек сети в процессе игры.

Кроме того, новинка получит 6.83-дюймовую плоскую панель с разрешением 2800x1272 точек и частотой обновления 144 Гц. Модель будет выпускаться в цветовых оформлениях Phantom Black, Titanium Blaze и Breeze Blue.

Официальный запуск смартфона OnePlus Ace 5 Extreme Edition состоится в Китае 27 мая текущего года.