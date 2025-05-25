Чипсет для новинки может быть произведён Samsung.

Компания Sony работает над своей портативной игровой консолью, о чём говорится в целом ряде утечек уже несколько месяцев, причём ранее сообщалось, что новинка получит 15-Вт чипсет, произведённый по 3-нм технологическому процессу, но свежие данные от информатора Jukanlosreve указывают на то, что ситуация иная, пишет издание NoteookCheck.

Портативная консоль Sony в представлении Grok. Источник фото: NotebookCheck/Grok

Утверждается, что SoC для будущей портативной игровой приставки Sony PlayStation будет выпускаться на передовом 2-нм узле SF2P от Samsung.

Ранее говорилось, что данный техпроцесс будет полностью освоен южнокорейской компанией в 2026 году, тогда как информатор сообщает, что портативное устройство Sony дебютирует лишь в 2028 году, поэтому у Samsung будет достаточно времени, чтобы наладить производство, устранив возможные недочёты.

Ожидается, что чипсет для новой консоли Sony будет оснащаться процессорными ядрами на базе AMD Zen 5. Интересно, что AMD тесно сотрудничает с TSMC в вопросах производства своих чипов, тогда как партнёрство с Samsung, как предполагается, станет вынужденной мерой, так как предложение тайваньского производителя, судя по всему, оказалось дороже.

В более ранних утечках говорилось, что чипсет для будущей портативной игровой приставки Sony PlayStation может получить от 20 до 40 вычислительных блоков и 3D V-Cache.