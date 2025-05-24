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Vivo T4 Ultra получит 6.67-дюймовый pOLED-экран 120 Гц, 50-Мп основную и перископическую камеры
Анонс новинки должен состояться в начале июня.

Компания Vivo работает над своим новым смартфоном среднего класса T4 Ultra, данными о ключевых характеристиках которого делится информатор Yogesh Brar, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Vivo T4 Ultra оснастят 6.67-дюймовой pOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek серии Dimensity 9300 и 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX921, соседствующей с 50-Мп перископическим телеобъективом.

Новинка будет поставляться с предустановленной FunTouch OS 15 на базе Android 15 и получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Официальная презентация смартфона Vivo T4 Ultra ожидается в начале июня текущего года.

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#vivo t4 ultra
Источник: gsmarena.com
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