Компания Vivo работает над своим новым смартфоном среднего класса T4 Ultra, данными о ключевых характеристиках которого делится информатор Yogesh Brar, пишет издание GSMArena.
Источник фото: GSMArena
Утверждается, что смартфон Vivo T4 Ultra оснастят 6.67-дюймовой pOLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek серии Dimensity 9300 и 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX921, соседствующей с 50-Мп перископическим телеобъективом.
Новинка будет поставляться с предустановленной FunTouch OS 15 на базе Android 15 и получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
Официальная презентация смартфона Vivo T4 Ultra ожидается в начале июня текущего года.