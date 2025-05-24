Новинка оснащается панелью Fast IPS.

Компания Philips выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор 27M2N3500UK, обладающий не только высокой частотой обновления и низким временем отклика, но и технологией круговой поляризации на аппаратном уровне, позволяющей минимизировать факторы, негативно влияющие на зрение в процессе длительной работы, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Philips 27M2N3500UK оснащается панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 300 Гц, временем отклика GtG 1 мс, пиковой яркостью 450 нит и сертификатом DisplayHDR 400. Новинка поддерживает технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, исключающую визуальные артефакты, и Smart MBR для устранения размытия.

Заявленный охват цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB составляет 93.8, 95.8 и 100 % соответственно. Монитор обладает заводской калибровкой Delta E < 2, обеспечивающей точность цветопередачи.

Отличительной особенностью новинки является наличие технологии круговой поляризации света ComfortView Blue 4.0, разработанной совместно с BOE и обеспечивающей снижение усталости и раздражения глаз в процессе длительного использования устройства благодаря имитации естественного рассеивания света.

Кроме того, модель имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания для снижения нагрузки на зрение, соответствуя стандартам TÜV Rheinland, а также встроенный режим EasyRead, повышающий комфорт в процессе чтения.

Новинка оснащена портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 3.5-мм аудиоразъёмом, подставкой с регулировкой наклона от -5 до +20 градусов и креплением VESA 100x100 мм, расширяющим возможности монтажа на различные поверхности.

Стоимость игрового монитора Philips 27M2N3500UK в китайской рознице составляет 1199 юаней (170 долларов США).