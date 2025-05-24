Компания утверждает, что неполадка наблюдается на ПК с устаревшими материнскими платами.

Запуск игровой видеокарты GeForce RTX 5060 вызвал негодование как среди геймеров, посчитавших цену модели, оснащённой всего 8 ГБ видеопамяти, весьма завышенной, так и обозревателей, которые ранее жаловались на проблемы с получением графических драйверов, совместимых с новинкой, но после дебюта ситуация ещё более усугубилась, так как некоторые владельцы видеоадаптера столкнулись с появлением чёрных экранов, а сейчас Nvidia наконец-то признала данную проблему, пишет издание Neowin.

Источник фото: Nvidia

Компания подтверждает, что проблемы могут наблюдаться на ПК, оснащённых устаревшими материнскими платами с прошивкой, несовместимой с видеокартами серии GeForce RTX 5060, что может вызвать появление чёрного экрана в процессе перезагрузки.

Для устранения неполадки Nvidia выпустила специальный инструмент, предназначенный для обновления прошивки видеокарты. В том случае, если пользователь не может загрузить систему, сталкиваясь с чёрным экраном, компания рекомендует полностью выключить ПК перед загрузкой, убедиться в использовании свежей версии BIOS материнской платы и перейти в режим загрузки UEFI вместо Legacy/CSM.

Если данные шаги не приводят к успеху, Nvidia советует использовать альтернативный видеоадаптер или встроенную графику с целью обеспечения загрузки системы, чтобы иметь возможность использовать инструмент для обновления прошивки пострадавшей видеокарты.

Программное обеспечение совместимо как с GeForce RTX 5060, так и GeForce RTX 5060 Ti. Компания отмечает, что в случае отсутствия чёрных экранов обновлять прошивку видеокарты не следует. Подробная инструкция и ссылка для загрузки инструмента доступны на специальной странице.