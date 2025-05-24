Также добавлена поддержка нескольких игр.

Компания Intel выпускает очередную версию графического драйвера для поддерживаемых видеоадаптеров и процессоров со встроенными GPU, которая принесла сразу несколько улучшений, пишет издание Neowin.

Источник фото: The FPS Review

Сообщается, что графический драйвер Intel версии 32.0.101.6795 (не-WHQL) увеличивает быстродействие видеоадаптеров Intel Arc линейки B в игре Monster Hunter Wilds (DX12) по сравнению с версией 32.0.101.6793 — до 9 % в разрешении 1080p и до 6 % в разрешении 1440p.

Кроме того, новая версия программного обеспечения добавляет поддержку для видеоадаптеров Intel Arc линеек A и B, а также процессоров Core Ultra со встроенными GPU в следующих играх — Dune: Awakening, F1 25 и Elden Ring Nightreign.

Дополнительных исправлений известных ошибок и багов графический драйвер Intel версии 32.0.101.6795 не получил. Подробное описание изменений доступно в pdf-файле, а скачать свежую версию можно на официальном сайте компании.