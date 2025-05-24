Новинка поддерживает клавиатуру и стилус

Компания Infinix презентовала свой новый игровой планшет среднего класса Xpad GT, оснащённый чипсетом 2021 года выпуска, пишет издание GSMArena.

Геймерский планшет Infinix Xpad GT снабжён 5-нм чипом Qualcomm Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660, что, по словам производителя, позволяет обеспечить до 90 кадров в секунду в PUBG, до 120 fps в Honor of Kings и Mobile Legends, а в Standoff 2 — и вовсе до 144 кадров в секунду.

Новинка имеет большую 13-дюймовую панель с разрешением 2880x1840 точек, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 700 нит, поддержкой 10-битной цветовой палитры и HDR10, 8 ГБ оперативной и 256 постоянной памяти. Для более эффективного охлаждения чипсета устройство оснащено большой испарительной камерой.

Основная камера планшета представлена 13-Мп сенсором, а селфи-камера снабжена 9-Мп датчиком. Обеспечивает автономную работу устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч, поддерживающая быструю 33-Вт зарядку.

Источник фото: GSMArena

Новинка снабжается корпусом, изготовленным из металла, толщиной 6.5 мм и 8 динамиками с поддержкой объёмного звука и DTS. В комплект поставки входит защитный чехол с имитацией кожи и переходник с USB Type-C на 3.5-мм аудиоразъём. Дополнительно поддерживаются клавиатура с трекпадом и стилус, которые можно приобрести отдельно.

В настоящее время игровой планшет Infinix Xpad GT доступен для предзаказа в Малайзии с ценником 1700 малайзийских ринггитов (400 долларов США) с бонусом в виде бесплатной клавиатуры и стилуса.