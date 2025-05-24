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Смарт-часы Samsung серии Galaxy Watch8 могут унаследовать чип Exynos W1000 от Galaxy Watch7
Дебют новинок ожидается в июле текущего года.

Компания Samsung работает над своими новыми смарт-часами серии Galaxy Watch8, информация о характеристиках которых продолжает появляться в сети Интернет.

Неофициальный рендер Galaxy Watch8 Classic. Источник фото: NotebookCheck/OnLeaks/SammyGuru

Как пишет издание NotebookCheck, журналисты Android Authority изучили код One UI 8 Watch и обнаружили в нём ссылки на спецификации предстоящих версий смарт-часов Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 40mm и Galaxy Watch8 Classic, в частности, используемый чипсет — судя по всему, новинки получат тот же чип Exynos W1000, что и модели предшествующего поколения.

Также ожидается, что новые модели сохранят поддержку 10-Вт зарядки, но получат чуть более ёмкие аккумуляторные батареи на 325 и 435 мА·ч для 40- и 44-мм версий соответственно. Кроме того, новинкам приписывается наличие круглого дизайна циферблата и новых функций, которые принесёт One UI 8 Watch, а модель Galaxy Watch8 Classic должна обзавестись вращающимся безелем и быстрыми кнопками с улучшенной функциональностью.

Официальная презентация смарт-часов серии Galaxy Watch8 может состояться совместно со смартфонами Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 в июле текущего года.

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#galaxy watch8
Источник: notebookcheck.net
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