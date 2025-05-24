Презентация новой модели запланирована на 29 мая.

Компания Realme готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Realme Neo7 Turbo, постепенно раскрывая характеристики и дизайн модели, пишет издание GSMArena.

Производитель сообщает, что смартфон Realme Neo7 Turbo будет выпускаться в чёрном и сером цветовых оформлениях со следующими конфигурациями оперативной/постоянной памяти — 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ.

Источник фото: GSMArena

Чуть ранее компания подтвердила, что новинку оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, основной камерой с 50-Мп датчиком, NFC-модулем, аккумуляторной батареей ёмкостью 7200 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки и системой охлаждения с большой испарительной камерой

Официальный запуск смартфона Realme Neo7 Turbo состоится в Китае 29 мая текущего года.