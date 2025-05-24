Новинки будут представлены 26 мая текущего года.

Бренд RedMagic готовится к запуску новых игровых смартфонов RedMagic 10S Pro и 10S Pro+, попутно раскрывая некоторые возможности предстоящих новинок, пишет издание Gizmochina.

В своих рекламных постерах производитель сообщает, что смартфоны серии RedMagic 10S Pro обеспечат высокую производительность в целом ряде игр с показателем до 90 fps, а в тайтле Arena Breakout будет поддерживаться даже трассировка лучей.

Источник фото: Gizmochina





Новинки оснастят большими дисплеями, занимающими 95.3 % фронтальной панели, с частотой обновления 144 Гц, под которыми расположится селфи-камера.

Ранее стало известно, что серия RedMagic 10S Pro обзаведётся SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version с увеличенной до 4.47 ГГц частотой CPU, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 1 ТБ.

Также подтверждено наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой 120-Вт зарядки и предустановленной Android 15. Для эффективного отвода тепла от компонентов новинки получат мощную систему охлаждения Composite Liquid Metal 2.0, дополненную вентилятором.

Официальная презентация смартфонов линейки RedMagic 10S Pro запланирована на 26 мая текущего года.