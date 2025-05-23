Новинка может дебютировать в третьем квартале 2025 года.

Несколько недель назад компания Samsung подтвердила, что работает над своим первым смартфоном, оснащённым экраном, складывающимся втрое, а свежая утечка от информатора Yogesh Brar говорит о том, что новинка будет иметь весьма внушительный ценник, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin

По данным информатора, стоимость смартфона с тройным складыванием от Samsung, который получил неофициальное название Galaxy G Fold, составит от 3000 до 3500 долларов США, что сделает его самой дорогой моделью в ассортименте южнокорейского производителя.

Также утверждается, что новинка дебютирует в третьем квартале текущего года, что соответствует планам Samsung представить свой первый смартфон с тройным складыванием во второй половине 2025 года, но сначала будет доступна только в Китае и Южной Корее, тогда как появление модели в других странах пока под вопросом.

Ранее сообщалось, что Galaxy G Fold выйдет ограниченным тиражом, так как Samsung рассчитывает изучить спрос на устройства подобного типа, прежде чем увеличивать объёмы производства.

Отмечается, что первое поколение мобильных устройств с тройным складыванием не будет дешёвым, что и продемонстрировал Huawei Mate XT Ultimate Design, являющийся первым смартфоном на мировом рынке, оснащённым экраном, складывающимся втрое — в Китае он предлагался по цене от 19 999 юаней (2 760 долларов), тогда как в Европе его ценник составил 3499 евро.