Стоимость модели составляет 900 долларов.

Компания ViewSonic выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор XG273-4K-OLED с высоким разрешением, низким временем отклика и рядом дополнительных функций, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор ViewSonic XG273-4K-OLED снабжается 26.5-дюймовой панелью QD-OLED производства Samsung Display с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика GtG всего 0.03 мс, что обеспечивает минимизацию размытия изображения даже в самых динамичных сценах. Новинка поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, позволяющие устранить визуальные артефакты и разрывы картинки.

Модель имеет сертификат VESA ClearMR 13000 и заводскую калибровку Delta E < 1, что обеспечивает точность цветопередачи, поддерживает 10-битную цветовую палитру, охватывает 98, 99 и 100% цветовых пространств AdobeRGB, DCI-P3 и sRGB.

Новинка оснащается системой охлаждения с алюминиевым радиатором и полноразмерным графеновым листом, двумя портами HDMI 2.1, двумя DisplayPort 2.1 (UHBR20), одним USB Type-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 100 Вт, двумя динамиками на 3 Вт, настраиваемой RGB-подсветкой и эргономичной подставкой с возможностью регулировки.

Для улучшения игрового процесса модель имеет ряд встроенных функций, таких как режим увеличения Eagle Eye и Cat Vision для улучшения детализации чёрного, а с целью снижения нагрузки на глаза новинка имеет фильтр синего цвета и затемнение постоянным током.

Стоимость игрового монитора ViewSonic XG273-4K-OLED в китайской рознице составляет 6499 юаней (900 долларов США).