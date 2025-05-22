За два месяца заражено более 394 тысяч ПК.

Компания Microsoft предупредила о широком распространении вредоносного ПО, называемого Lumma Stealer, которое может использоваться злоумышленниками для кражи информации, пишет издание Neowin.

Источник фото: Pixabay

В своём официальном блоге Microsoft сообщает, что вредоносное ПО Lumma Stealer (или LummaC2) всего за два месяца заразило уже более 394 тысяч систем под управлением Windows.

Данный зловред распространяется различными способами, в том числе при помощи фишинговых электронных писем, вредоносных программ, замаскированных под широко известные, взломанных веб-сайтов и поддельных рекламных объявлений.

По словам Microsoft, Lumma может нанести заметный вред системе и пользователям, имея возможность извлекать сохранённые пароли, куки и формы автозаполнения браузеров, получать информацию о системе для более успешной атаки, собирать пользовательские файлы и данные в различных приложениях, в том числе Telegram и почтовых клиентах, совершать поиск криптовалютных кошельков, расширений и локальных ключей, связанных с ними.

На опубликованной карте видны масштабы распространения вредоносного ПО Lumma — в настоящее время наиболее пострадали пользователи из Европы и США, а также ряда других стран.

Источник фото: Neowin

Наконец, Microsoft заверила, что её антивирус Defender способен эффективно противостоять LummaC2, поэтому клиентам, его использующим, беспокоиться не следует.