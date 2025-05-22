Новинка получила 24 ГБ оперативной памяти.

Бренд RedMagic готовится представить две новые модели смартфонов серии 10S Pro, в том числе RedMagic 10S Pro+, который совсем недавно продемонстрировал высокие результаты в бенчмарке AnTuTu, пишет издание GSMArena.

Как видно на опубликованном изображении, в тесте AnTuTu смартфон RedMagic 10S Pro+ получил 3 157 833 балла, что является весьма высоким показателем и, судя по всему, было достигнуто благодаря разогнанной версии чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite – если стандартный вариант способен достигать частоты 4.32 ГГц, то Snapdragon 8 Elite Leading Version работает на тактовой частоте до 4.47 ГГц.

Источник фото: GSMArena

Аналогичным чипом оснащена и модель Honor GT Pro, тогда как Samsung использует в своих флагманских смартфонах последнего поколения SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy со схожими характеристиками. При этом RedMagic 10S Pro+, судя по утечкам, имеет активную систему охлаждения, которая обеспечивает более эффективный отвод излишков тепла. Помимо высокопроизводительного чипсета, новинка получила 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 объёмом 1 ТБ и экран с частотой обновления 144 Гц.

Официальная презентация смартфона RedMagic 10S Pro+ совместно с RedMagic 10S Pro состоится 26 мая текущего года.