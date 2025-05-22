Новинка является улучшенной версией ROG Swift OLED PG32UCDM.

Компания Asus обновила свой 32-дюймовый игровой QD-OLED-монитор ROG Swift OLED PG32UCDM, представив в рамках Computex 2025 новую модель, получившую название ROG Swift OLED PG32UCDMR и несколько улучшений, пишет издание TFTCentral.

Источник фото: TFTCentral

Игровой монитор Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR, как и предшественник, оснащён 31.5-дюймовой панелью QD-OLED 3-го поколения от Samsung Display, сохранив разрешение 4K (3840x2160 точек), частоту обновления 240 Гц, время отклика GtG 0.03 мс, пиковую яркостью 1000 нит (в режиме HDR), а также поддержку Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

При этом Asus оснастила новинку полноценным разъёмом DisplayPort 2.1 UHBR20, обеспечивающим скорость передачи данных до 80 Гбит/с, что позволит избавиться от необходимости использования сжатия DSC, датчиком Neo Proximity Sensor, определяющим присутствие пользователя и автоматически включающим/отключающим устройство, а также набором функций OLED Care Pro.

Также новинка имеет порт USB Type-C с возможностью зарядки устройств мощностью до 90 Вт, HDMI 2.1 и ряд встроенных функций для улучшения игрового процесса.

Ожидается, что в продаже игровой монитор Asus ROG Swift OLED PG32UCDMR появится в третьем квартале текущего года с рекомендованной розничной ценой 1299 долларов США.