Анонс новинки запланирован на 27 мая.

Компания Realme готовится к глобальному запуску двух новых моделей смартфонов, включая Realme GT 7T, информация о характеристиках которого продолжает появляться в сети Интернет — на этот раз была опубликована фотография коробки предстоящей новинки, раскрывающая дополнительные подробности, пишет издание GSMArena.

Как указывается на упаковке, смартфон Realme GT 7T получит экран с пиковой яркостью 6000 нит, чипсет MediaTek Dimensity 8400 Max, 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX896 и оптической стабилизацией изображения, аккумуляторную батарею ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69.

Конкретная модификация, коробка которой представлена на изображении, оснащается 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, модель имеет поддержку стандарта беспроводной связи 5G.

Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что смартфон Realme GT 7T обзаведётся 6.8-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1280p+ и частотой обновления 120 Гц, 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 32-Мп селфи-камерой. Предварительная стоимость новинки в одном из польских магазинов составила 650 и 700 евро за версии 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ соответственно.

Официальная презентация Realme GT 7T состоится 27 мая текущего года на мероприятии в Париже.