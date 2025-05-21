Цена iQOO Pad 5 начинается от $345, а стоимость Pad 5 Pro стартует с отметки $440.

Компания iQOO расширяет ассортимент своих планшетов двумя новыми моделями, Pad 5 и Pad 5 Pro, получившими быстрые чипсеты и ёмкие батареи, пишет издание Gizmochina.

Планшет iQOO Pad 5 Pro оснащается 13.2-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3.1K (3096x2064 точек), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и поддержкой HDR10, новейшим высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+, 13-Мп основной камерой на задней панели и 8-Мп селфи-камерой на фронтальной.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 12 050 мА·ч, которая, по словам производителя, способна обеспечить до 18 часов работы в режиме воспроизведения видео и до 65 дней в режиме ожидания, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Модель снабжена аудиосистемой, включающей в себя восемь динамиков, и корпусом толщиной 6.07 мм при весе 635 г.

Планшет iQOO Pad 5 получил 12.1-дюймовую панель с разрешением 2.8K (2800x1968 точек), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, чипсет MediaTek Dimensity 9300+, основную камеру с 8-Мп датчиком и 5-Мп камеру для селфи и видеозвонков.

Автономную работу новинки обеспечивает аккумулятор на 10 000 мА·ч, поддерживающий быструю 44-Вт зарядку. Устройство оснащается шестью динамиками, имеет толщину 6.62 мм и вес 590 г.

Обе модели снабжены экранами со встроенным фильтром синего цвета и режимом чтения с имитацией бумажного носителя, портом USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) и эффективной системой охлаждения большой площади, поставляются с предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15 с целым рядом дополнительных функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и совместимы с рядом дополнительных аксессуаров, включая клавиатуру Smart Touch Keyboard и стилус Pencil 3.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость планшета iQOO Pad 5 стартует от 2499 юаней (345 долларов США) за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, ценник варианта 8 ГБ+256 ГБ составляет 2799 юаней (385 долларов США), конфигурация 12 ГБ+256 ГБ предлагается за 3099 юаней (425 долларов США), а модификация 16 ГБ+512 ГБ оценена в 3499 юаней (480 долларов США).

Цена модели iQOO Pad 5 Pro начинается от 3199 юаней (440 долларов США) за вариант 8 ГБ+256 ГБ, версия 12 ГБ+256 ГБ стоит 3499 юаней (480 долларов США), за модификацию 12 ГБ+512 ГБ просят 3799 юаней (520 долларов США), а конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 3999 юаней (545 долларов США).