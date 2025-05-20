Новинка получила ряд усовершенствований на фоне других моделей серии.

Компания iQOO обновляет свою линейку смартфонов Neo10, представив новую модель Neo10 Pro+, получившую ряд улучшений по сравнению с другими представителями серии, пишет издание GSMArena.

Смартфон iQOO Neo10 Pro+ оснастили 6.82-дюймовой панелью LTPO OLED с динамической частотой обновления 1-144 Гц, разрешением 1440p+, глобальной яркостью 1800 нит и локальной пиковой яркостью 4500 нит, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12/16 ГБ оперативной (LPDDR5X) и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной (UFS 4.1) памяти.

Система охлаждения устройства имеет большую испарительную камеру для более эффективного отвода излишков тепла от чипсета. Модель снабжена фирменным чипом iQOO Q2, благодаря которому обеспечивается показатель 144 fps в поддерживаемых играх.

На задней панели новинки располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным объективом, а на фронтальной стороне имеется 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Источник фото: GSMArena

Автономную работу устройства поддерживает аккумуляторная батарея ёмкостью 6800 мА·ч с быстрой зарядки мощностью до 120 Вт, что обеспечивает восполнение заряда до 70 % всего за 25 минут. Также имеется поддержка обходной зарядки.

Новинка оснащается ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, и пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP65.

Стоимость смартфона iQOO Neo10 Pro+ в китайской рознице начинается от 3000 юаней (415 долларов США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ+256 ГБ оценён в 3300 юаней (460 долларов США), конфигурация 12 ГБ+512 ГБ стоит 3500 юаней (485 долларов США), цена модификации 16 ГБ+512 ГБ составляет 3700 юаней (515 долларов США), а топовое предложение 16 ГБ+1 ТБ достигает 4200 юаней (585 долларов США).