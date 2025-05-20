Новинки оснащаются 6.78-дюймовыми экранами и 50-Мп основными камерами.

Компания Meizu возвращается на международную арену, объявив о глобальном запуске не только моделей Note 22 4G, Mblu 22 и Mblu 22 Pro, речь о которых шла в предыдущем материале, но и запустив по всему миру Meizu Note 22 и Note 22 Pro.

Как сообщает издание GSMArena, смартфон Meizu Note 22 получил 6.78-дюймовую панель IPS LCD с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинка оснащается чипсетом Unisoc T8200, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера модели имеет 50-Мп датчик и объектив с диафрагмой f/1.8, соседствуя на задней панели с дополнительным 2-Мп сенсором, а селфи-камера представлена 8-Мп датчиком. Питает устройство аккумулятор на 6600 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Meizu Note 22

Новинка имеет 3.5-мм аудиоразъём, стереодинамики, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP65, поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Модель поставляется в цветовых оформлениях Stonehold Black, Snow White и Pure Flame

Смартфон Meizu Note 22 Pro оснащается 6.78-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8/12/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера (f/1.8), дополненная 8-Мп сверхширокогоугольным объективом (f/2.2), а на фронтальной панели размещается 8-Мп камера для селфи и видеозвонков. Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки.

Meizu Note 22 Pro

Источник фото: GSMArena

Модель снабжена разъёмом для наушников, портом USB Type-C, сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP68, поддерживает Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.4. Покупатель может выбрать из цветовых вариантов Lake Glide, Cloud White и Star Ash.

Стоимость смартфона Meizu Note 22 начинается от 169 долларов США за базовую версию и достигает 229 долларов США, тогда как модель цена Meizu Note 22 Pro варьируется в пределах от 299 до 369 долларов США в зависимости от конфигурации ОЗУ и хранилища.

Сначала новинки появятся в продаже в России, Вьетнаме, Малайзии и Испании, а позже дебютируют в целом ряде других стран.