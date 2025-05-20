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Состоялся глобальный запуск Meizu Note 22 4G вместе с бюджетными Mblu 22 и Mblu 22 Pro
Новинки располагаются в разных ценовых сегментах

Компания Meizu постепенно возвращается на рынок мобильных устройств, объявив о глобальном запуске своих новых смартфонов Meizu Note 22 4G, Mblu 22 и Mblu 22 Pro, пишет издание GSMArena.

Смартфон Meizu Note 22 4G оснащается 6.78-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ.

Meizu Note 22 4G

На тыльной стороне новинки располагается 108-Мп основная камера, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем, а на фронтальной панели имеется 32-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Модель имеет защиту от пыли и влаги с рейтингом IP54.

Стоимость смартфона Meizu Note 22 4G начинается от 180 долларов США за базовую версию и достигает отметки в 300 долларов США.

Модель Meizu Mblu 22 Pro получила 6.79-дюймовый экран IPS LCD с разрешением 720p+ и частотой обновления 120 Гц, 12-нм чипсет MediaTek Helio G81, 4/6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти. На задней панели смартфона имеется 50-Мп основная камера, а на фронтальной — 8-Мп селфи-камера.

Meizu Mblu 22 Pro

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 18 Вт. Модель защищена от брызг, но рейтинга IP не имеет. Новинка оснащается слотом для карты памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом и стереодинамиками.

Стоимость смартфона Meizu Mblu 22 Pro варьируется в пределах от 100 до 130 долларов США.

Бюджетная модель Meizu Mblu 22 снабжена 6.79-дюймовой панелью IPS LCD с разрешением 720p+ и частотой обновления 90 Гц, 28-нм чипом Unisoc, 3/4 ГБ оперативной памяти и расширяемым накопителем. Основная камера представлена датчиком 13-Мп, а фронтальная имеет 5-Мп сенсор.

Meizu Mblu 22

Источник фото: GSMArena

Ёмкость аккумулятора аналогична Pro-версии, составляя 5000 мА·ч, но мощность быстрой зарядки ограничена 10 Вт. Новинка поставляется с предустановленной Android Go Edition.

Стоимость смартфона Meizu Mblu 22 весьма демократична — новинка будет предлагаться по цене 80-90 долларов США.

Новые модели будут официально представлены в более чем тридцати странах по всему миру, но сначала дебютируют в России, Малайзии, Испании и Вьетнаме.

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#meizu mblu 22 #meizu mblu 22 pro #meizu note 22 4g
Источник: gsmarena.com
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