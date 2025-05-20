Чип имеет 10-ядерную конфигурацию CPU.

Компания Lenovo работает над своим новым мобильным устройством Yoga Pad Pro 14.5, представляющим собой планшет-трансформер, оснащённый отсоединяемой клавиатурой, сенсорной OLED-панелью с диагональю 14.5 дюйма, разрешением 3000x1876 точек, пиковой яркостью 1600 нит и поддержкой стилуса, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, аккумуляторной батареей ёмкостью 12 300 мА·ч, а также чипом SS1101 собственной разработки, ключевые характеристики которого стали известны благодаря бенчмарку Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Lenovo

В базе данных Geekbench указано, что чипсет SS1101 имеет десятиядерную конфигурацию CPU — два ядра достигают тактовой частоты 3.29 ГГц, три ядра работают на частоте до 2.83 ГГц, два ядра функционируют на частоте до 1.9 ГГц, а три ядра имеют частоту до 1.71 ГГц. Известно, что первый кластер представлен ядрами Cortex-X3, тогда как точной информации об остальных кластерах нет, но издание предполагает, что могут использоваться ядра Cortex-A725, Cortex-A720 и Cortex-A520. Графическая подсистема представлена GPU Arm Immortalis-G720.

В одноядерном тесте новинка набрала 2014 баллов, а в многоядерном получила 6530 очков, что чуть хуже показателей Exynos 2400 от Samsung и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Ожидается, что стоимость Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 составит около 700 долларов США. Новинка дебютирует в Китае, но информации о доступности устройства за пределами китайского рынка в настоящее время не имеется.