Апдейт доступен в Каталоге Центра обновления Microsoft.

Несколько дней назад компания Microsoft подтвердила наличие проблемы после установки апдейта безопасности KB5058379, а сейчас выпускает экстренный патч для её решения, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Компания сообщает, что апдейт KB5061768 для Windows 10 решает проблему на устройствах, оснащённых процессорами Intel Core 10-го поколения и более новыми моделями, с активной технологией Intel Trusted Execution Technology (TXT), владельцы которых после инсталляции обновления KB5058379 в процессе перезагрузки могли столкнуться с появлением экрана восстановления BitLocker с требованием ввода ключа восстановления, что связано с внезапной остановкой работы службы Local Security Authority Subsystem Service (LSASS).

Microsoft рекомендует установить патч KB5061768 перед инсталляцией обновления KB5058379, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с экраном восстановления BitLocker. Тем же пользователям, которые уже столкнулись с данной неполадкой, софтверный гигант советует отключить функции Intel VTD/VTX и Intel TXT в BIOS, что потребует ввода ключа BitLocker, затем инсталлировать патч KB5061768, после чего снова активировать функции Intel VTD/VTX и Intel TXT в BIOS.

Отмечается, что в настоящее время апдейт KB5061768 не распространяется через Центр обновления Windows, а доступен лишь в Каталоге Центра обновления Microsoft.