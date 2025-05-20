Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Microsoft выпускает экстренный патч для устранения проблем с BitLocker в Windows 10 из-за KB5058379
Апдейт доступен в Каталоге Центра обновления Microsoft.

Несколько дней назад компания Microsoft подтвердила наличие проблемы после установки апдейта безопасности KB5058379, а сейчас выпускает экстренный патч для её решения, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Компания сообщает, что апдейт KB5061768 для Windows 10 решает проблему на устройствах, оснащённых процессорами Intel Core 10-го поколения и более новыми моделями, с активной технологией Intel Trusted Execution Technology (TXT), владельцы которых после инсталляции обновления KB5058379 в процессе перезагрузки могли столкнуться с появлением экрана восстановления BitLocker с требованием ввода ключа восстановления, что связано с внезапной остановкой работы службы Local Security Authority Subsystem Service (LSASS).

Microsoft рекомендует установить патч KB5061768 перед инсталляцией обновления KB5058379, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с экраном восстановления BitLocker. Тем же пользователям, которые уже столкнулись с данной неполадкой, софтверный гигант советует отключить функции Intel VTD/VTX и Intel TXT в BIOS, что потребует ввода ключа BitLocker, затем инсталлировать патч KB5061768, после чего снова активировать функции Intel VTD/VTX и Intel TXT в BIOS.

Отмечается, что в настоящее время апдейт KB5061768 не распространяется через Центр обновления Windows, а доступен лишь в Каталоге Центра обновления Microsoft.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #kb5058379
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
8
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
2

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
74
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
30
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
19
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
12
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
+

Сейчас обсуждают

corsi
11:05
Не то, что автоваз, которое не тонет.
Toyota может выступить в роли спасителя Nissan, но без поглощения
Александр
11:04
Хрень все эти "золотые купола", когда пол страны можно с помощью цунами смыть...
CNN: США потратят $500 млрд в течение 20 лет на создание ПРО «Золотой купол»
Xenosag
11:04
Обиженки, ну не дали вам драйвера для обзоров, что теперь дерьмом поливать хороший продукт? Сегодня вышгли уже обычные тесты и она просто рвёт 4060 на 20+ процентов при той же цене! Что, не стоит поку...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
joe mama btw
11:02
ну где твой петя с виндовс хр, а где линукс
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
joe mama btw
11:02
АХАХАХАХАХАХАХ Я ЩАС УССУСЬ СО СТАТЬИ Он реально тупой как пробка и в упор не видит протоны или он тупой как пробка и ненавидит Вэлв?
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
ebatoryi
10:50
.
Эксперт назвал условие, при котором доллар может временно упасть до 75 рублей
Саша Фильков
10:50
Да в ситилинке за 5к, да и белая версия не сильно дороже всего на 200 рублей. Но главное, что даже в бюджетный корпус влазит как высокая башня любая, так и видюха до 340 мм, это в принципе тоже любая.
Formula V Line анонсирует компактные компьютерные корпуса Air Mesh G3 и G3 Plus с высокоэффективным охлаждением
Иван Анатольевич
10:45
Ну хотя бы тем, что в аське не было никакого шифрования и безопасность переписки стремилась к нулю.
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
tunderklep
10:45
Горит ПК? Гори и хата! ))))))))
Глава Intel призвал сотрудников и клиентов открыто сообщать о проблемах в компании
Roditch
10:37
Автор рандомно выбрал процессоры и по одному параметру причислил процессор к неудачному. Так что никакой объективности у автора нет, что негативно характеризует его как автора статьи.
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем