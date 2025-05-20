Обновление уже доступно для пользователей из Южной Кореи.

Компания Samsung продолжает развёртывание стабильной версии One UI 7 на базе Android 15, уже выпустив апдейт для целого ряда топовых моделей мобильных устройств, а сейчас расширяя список более доступными смартфонами. Как пишет издание GSMArena, обновление теперь доступно для владельцев моделей Galaxy A15 и Galaxy A16.

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Сообщается, что в настоящее время обновление One UI 7 для 4G-версий смартфонов Galaxy A15 и Galaxy A16 распространяется в Южной Корее, поэтому в ближайшем будущем можно ожидать распространения апдейта и в других регионах.

Интересно, что обновление One UI 7 для Galaxy A15 выходит с опережением графика, так как ранее Samsung планировала выпустить апдейт для данной модели лишь в июне. Сообщений о выходе стабильной версии One UI 7 для 5G-модификаций Galaxy A15 и Galaxy A16 пока не поступало.

Смартфоны Samsung Galaxy A15 4G и Galaxy A16 4G дебютировали с предустановленной One UI 6.1 на базе Android 14, поэтому One UI 7 является их первым крупным обновлением.