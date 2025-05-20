Новинка обладает 14.2-дюймовым экраном и батареей ёмкостью 70 Вт·ч.

Компания Huawei представила на потребительском рынке свой первый ноутбук, работающий под управлением собственной операционной системы HarmonyOS, пишет издание Gizmochina.

Ноутбук Huawei Qingyun HM940 снабжён 14.2-дюймовой OLED-панелью, поддерживающей сенсорный ввод с распознаванием до 10 одновременных точек касания, разрешением 3120x2080 точек, пиковой яркостью 1000 нит, частотой обновления 60/120 Гц и антибликовым покрытием.

Производитель не раскрывает информацию о чипе, которым оснащается новинка, но сообщает, что устройство имеет выделенную графическую подсистему. Модель поставляется с 24 или 32 ГБ оперативной и 512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Питает устройство литий-полимерная аккумуляторная батарея ёмкостью 70 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт, обеспечивающей восполнение заряда аккумулятора на 70% всего за полчаса. Также имеется поддержка обратной зарядки мощностью 66 Вт.

Новинка имеет минималистичный дизайн и лёгкий корпус — вес устройства составляет 970 г при габаритах 310x222x13.5 мм. Модель поставляется в чёрном (Inkstone Black) и голубом (Clear Blue) цветовых оформлениях.

Отличительной особенностью Huawei Qingyun HM940 по сравнению с другими моделями производителя является наличие предустановленной операционной системы собственной разработки HarmonyOS, пришедшей на смену Windows и Linux. Новинка предоставляет пользователю целый ряд инструментов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, а также имеет отдельную кнопку ИИ на клавиатуре.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, имеется возможность синхронизации приложений со смартфонами Huawei и физический переключатель приватности, обеспечивающий отключение камеры, микрофонов и определения местоположения. Устройство оснащается 6 динамиками, 4 микрофонами, двумя портами USB Type-C, обеспечивающими выходную мощность до 10 Вт, одним USB Type-C с мощностью до 66 Вт, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и Nearlink.

В настоящее время производитель не раскрывает информацию о стоимости и доступности ноутбука Huawei Qingyun HM940.