Компания до сих пор не разослала графические драйверы с поддержкой новой модели.

Компания Nvidia объявила о предстоящем запуске своей новой игровой видеокарты GeForce RTX 5060, который состоится 19 мая, но не спешит рассылать графические драйверы для новинки компьютерным обозревателям, пишет издание TechSpot.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что целый ряд изданий, в том числе Igor's Lab, TechSpot, Hardwareluxx, Hardware Unboxed и PC Games Hardware, подтвердил, что драйверы с поддержкой GeForce RTX 5060 не будут им доступны вплоть до даты запуска новинки, что может стать причиной задержки выпуска обзоров, посвящённых новой модели.

Обычно Nvidia выпускает графические драйверы, необходимые для поддержки новых моделей видеоадаптеров, в день запуска новинок, но для изданий делает исключение, предоставляя им всё необходимое ПО за несколько дней до дебюта, чтобы обозреватели смогли успеть подготовить качественные материалы.

К сожалению, в этот раз компания нарушила данную традицию, что ставит крест на подготовке полноценных обзоров в срок, так как версии графических драйверов, в настоящее время доступные на официальном сайте, не обеспечивают полноценную поддержку GeForce RTX 5060, что может сказаться на результатах тестирования.

Ещё одним интересным моментом является то, что уже 20 мая начинается международная выставка Computex 2025, поэтому большинство обозревателей будут заняты именно ей, что приносит дополнительные трудности для своевременного выхода материалов, посвящённых GeForce RTX 5060.

В связи с этим некоторые обозреватели полагают, что Nvidia решила намеренно затормозить выпуск обзоров GeForce RTX 5060, которая выйдет лишь в версии с 8 ГБ видеопамяти, чего может не хватить для ряда тайтлов класса ААА, что уже происходило в случае в GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ, которая показала посредственные результаты в некоторых современных играх на фоне 16-гигабайтного варианта.