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Игровой QHD монитор MSI MAG 272QP X50 с QD-OLED и частотой 500 Гц оценён в $830
Новинка обладает временем отклика всего 0.03 мс.

Компания MSI выпускает свой новый игровой 27-дюймовый монитор MAG 272QP X50 с высокой частотой обновления и низким временем отклика, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/MSI/ITHome

Монитор MSI MAG 272QP X50 снабжён 26.5-дюймовой панелью QD-OLED четвёртого поколения производства Samsung Display с разрешением QHD (2560x1440 точек), частотой обновления 500 Гц и временем отклика GtG всего 0.03 мс, что минимизирует размытие картинки и появление ореолов. Новинка имеет сертификаты VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500.

Отмечается, что по ряду параметров новая модель соответствует MPG 272QR X50, но выгодно отличается от него более низкой ценой, так как в китайской рознице новинку оценили в 5999 юаней (830 долларов), что может объясняться урезанными возможностями, в том числе меньшим количество портов, хотя информации, подтверждающей это, пока не имеется.

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#msi mag 272qp x50
Источник: notebookcheck.net
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