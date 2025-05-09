Новинка обладает временем отклика всего 0.03 мс.

Компания MSI выпускает свой новый игровой 27-дюймовый монитор MAG 272QP X50 с высокой частотой обновления и низким временем отклика, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/MSI/ITHome

Монитор MSI MAG 272QP X50 снабжён 26.5-дюймовой панелью QD-OLED четвёртого поколения производства Samsung Display с разрешением QHD (2560x1440 точек), частотой обновления 500 Гц и временем отклика GtG всего 0.03 мс, что минимизирует размытие картинки и появление ореолов. Новинка имеет сертификаты VESA ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500.

Отмечается, что по ряду параметров новая модель соответствует MPG 272QR X50, но выгодно отличается от него более низкой ценой, так как в китайской рознице новинку оценили в 5999 юаней (830 долларов), что может объясняться урезанными возможностями, в том числе меньшим количество портов, хотя информации, подтверждающей это, пока не имеется.