Производитель подтвердил некоторые характеристики новинки.

Vivo готовится к запуску своего нового компактного смартфона S30 Pro Mini, а вице-президент компании по продуктам Оуян Вэйфэн подтвердил некоторые характеристики предстоящей новинки и раскрыл период запуска, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что смартфон Vivo S30 Pro Mini оснастят 6.31-дюймовым экраном, выполненным по технологии OLED, с разрешением 1.5K. Несмотря на компактные размеры, новинка будет снабжена ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч, что даже больше, чем у OnePlus 13T с его аккумулятором ёмкостью 6220 мА·ч. Устройство получит поддержку быстрой 100-Вт проводной и беспроводной зарядки.

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках говорилось, что новинка обзаведётся 50-Мп перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX882, 50-Мп камерой для селфи и видеозвонков, металлической средней рамкой и разнообразием цветовых оформлений.

На фоне других моделей серии Vivo S30, которые получат дисплеи с диагональю 6.67 дюйма, Vivo S30 Pro Mini выглядит элегантно и удобно для повседневного использования. Новинка позиционируется в качестве компактного продукта с флагманской производительностью.

Официальная презентация Vivo S30 Pro Mini состоится в конце мая текущего года. За пределами Китая новинка может появиться под названием Vivo X200 FE.