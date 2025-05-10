Компания выпустила обновление прошивки 0x12F с дополнительными оптимизациями для повышения стабильности CPU в рамках борьбы с Vmin Shift Instability.

Компания Intel продолжает устранять отголоски проблемы нестабильности своих настольных процессоров Core 13-го и 14-го поколений, выпустив новую прошивку версии 0x12F, пишет издание Neowin.

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Неполадка, приводившая к нестабильной работе десктопных процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколений, была выявлена ещё летом прошлого года и связана с неоправданно завышенным напряжением, которое могло привести к износу чипов и последующему их выходу из строя.

Для решения проблемы, названной Vmin Shift Instability (нестабильностью из-за сдвига минимального напряжения), в сентябре 2024 года Intel выпустила обновление микрокода версии 0x12B, а сейчас продолжает свои усилия по повышению стабильности CPU, выпуская новую версию 0x12F, которая разрабатывалась с учётом изучения случаев нештатной работы процессоров, в частности при продолжительном функционировании в режиме низкой активности, и приносит дополнительные оптимизации.

Проведя испытания с использованием процессора Core i9-14900K с версиями прошивки 0x12F и 0x12B, компания заверяет, что апдейт не оказывает заметного влияния на производительность системы.

Intel рекомендует установить последние обновления для систем с процессорами Core 13-го и 14-го поколения, а также использовать Intel Default Settings, чтобы избежать возможных проблем.