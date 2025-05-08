Новинка оснащается 27-дюймовой панелью Fast IPS.

Компания AOC расширяет ассортимент своих игровых мониторов новой моделью U27G4R с привлекательным соотношением цены и качества, пишет издание NotbeookCheck.

Геймерский монитор AOC U27G4R снабжён 27-дюймовой панелью Fast IPS и поддерживает два режима работы — при разрешении 4K частота обновления составляет 160 Гц, а время отклика MPRT достигает 0.5 мс, тогда как в Full HD частота увеличивается до 320 Гц, а время отклика MPRT уменьшается до 0.3 мс, что может заинтересовать геймеров, предпочитающих различные игровые жанры.

Новинка обладает пиковой яркостью 400 нит, а заявленный охват цветовых пространств Adobe RGB, DCI-P3 и RGB составляет 94, 96 и 125% соответственно. Для устранения разрывов изображения монитор поддерживает технологию адаптивной синхронизации, а для расширения игровых возможностей имеет ряд встроенных функций.

Для подключения устройств можно использовать разъём DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и USB-концентратор с четырьмя порта USB Type-A. Новинка обладает миниатюрной подставкой, которая не занимает много места на столе, а также может служить в качестве точки опоры для клавиатуры.

Источник фото: NotebookCheck/AOC

Стоимость игрового монитора AOC U27G4R в европейской рознице составит 369 евро/299 фунтов стерлингов. В продажу модель поступает в мае текущего года.