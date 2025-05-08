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MSI представила 27-дюймовый монитор MAG 274UPDF E16M с поддержкой режимов 4K/160 Гц и FHD/320 Гц
Новинка оснащается подсветкой Mini-LED.

Компания MSI выпускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор MAG 274UPDF E16M с поддержкой двух режимов частоты/разрешения, пишет издание NotebookCheck.

Геймерский монитор MSI MAG 274UPDF E16M оснащается 27-дюймовой панелью Rapid IPS с частотой обновления 160 Гц при разрешении 4K с возможностью увеличения до 320 Гц в Full HD, временем отклика GtG 0.5 мс, соотношением сторон 16:9, коэффициентом статической контрастности 1000:1 и широкими углами обзора, составляющими 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.

Новинка обладает подсветкой Mini-LED с квантовыми точками и 1152 зонами локального затемнения, пиковой яркостью 400/1000 нит в режимах SDR/HDR, сертификатом VESA DisplayHDR 1000 и заводской калибровкой Delta E ≤ 2 для точности цветопередачи.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3, AdobeRGB и sRGB составляет 98, 100 и 123% соответственно, что позволяет использовать монитор как в игровых целях, так и для создания разнообразного контента. Устройство поддерживает технологию адаптивной синхронизации для устранения визуальных артефактов.

Источник фото: MSI

Набор портов представлен одним DisplayPort 1.4a (HBR3), одним USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и подачи питания мощностью до 15 Вт, аудиоразъёмом, а также двумя HDMI 2.1, ограниченными частотой обновления 160 Гц. Новинка снабжена эргономичной подставкой с возможностью регулировки положения и поддерживает крепление VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Информацией о стоимости и доступности игрового монитора MSI MAG 274UPDF E16M производитель в настоящее время не делится.

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#msi #mag 274updf e16m
Источник: notebookcheck.net
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