Производитель раскрыл точную дату презентации.

Компания Sony готовится к предстоящему запуску своего нового топового смартфона Xperia 1 VII — сегодня производитель раскрыл точную дату презентации новинки, которая состоится раньше, чем ожидалось, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Если в предыдущей утечке говорилось о том, что смартфон Sony Xperia 1 VII будет запущен 15 мая текущего года, то информация от производителя сдвигает презентацию на более ранний период — Sony сообщает, что новинка будет представлена 13 мая в 11:00 по времени Японии.

Ожидается, что модель будет оснащаться высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, основной камерой с 48-Мп датчиком и оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольным объективом, 12-Мп перископическим телеобъективом с переменным фокусным расстоянием от 70 до 200 мм, двумя динамиками, слотом расширения для карты памяти microSD, 3.5-мм аудиоразъёмом и специальной кнопкой камеры, расположенной на боковой грани. Новинка будет поставляться с предустановленной Android 15.