Не все пользователи горят желанием переходить на Windows 11, и у них есть выход.

Компания Microsoft постоянно напоминает своим клиентам об окончании официальной бесплатной поддержки Windows 10 осенью текущего года, рекомендуя незамедлительно переходить на современную Windows 11. Обладателям старых ПК, не соответствующих минимальным требованиям новой ОС, софтверный гигант советует приобретать новые устройства Copilot+ PC, чтобы полностью оценить возможности Windows 11.

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Конечно, некоторые пользователи не готовы выделить дополнительные средства для обновления, тем более что не всем необходимы новые функции Windows 11, но есть и альтернативные варианты — в частности, на сайте EndOf10, поддерживаемом сообществом KDE, указаны несколько причин, по которым следует отказаться от Windows 11, отдав предпочтение дистрибутиву Linux, пишет издание Neowin.

По мнению создателей сайта, использование Linux обойдётся гораздо дешевле, так как не будет необходимости обновлять ПК или ноутбук, позволит забыть о рекламных материалах и скрытых функциях слежения, которые могут присутствовать в Windows, обеспечит надёжный контроль за приложениями и поддержку сообщества.

Кроме того, к положительным моментам причислена и забота об экологии, что объясняется длительным сроком службы старого ПК, который будет соответствовать требованиям Linux в течение более долгого периода, тогда как Windows 11 выдвигает более жёсткие требования к комплектующим, что требует приобретения нового устройства, при производстве которого производились дополнительные выбросы в атмосферу.

Бесплатная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года, после чего клиенты Microsoft могут заплатить дополнительную сумму, чтобы продолжить получать апдейты безопасности в течение 12 месяцев и более (в зависимости от редакции), или же воспользоваться другими решениями, в частности, перейти на дистрибутив Linux.