Компания старается заинтересовать потенциальных клиентов.

Настольные процессоры Intel Core Ultra 200S, дебютировавшие осенью прошлого года, не снискали популярности среди геймеров, что было связано с низким ростом производительности по сравнению с моделями предшествующего поколения. Производитель пытался повысить интерес к новой линейке своих CPU, выпустив BIOS и добавив профили разгона, повышающие быстродействие, а сейчас решил идти другим путём, сообщив о снижении стоимости двух моделей серии Core Ultra 200S, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

В своём официальном блоге Intel сообщила, что стоимость модели Core Ultra 7 265K снижается с 399 до 299 долларов США, тогда как цена Core Ultra 7 265KF, ранее составлявшая 384 доллара, падает до 284 долларов. Кроме того, в рамках Spring Bundle покупатели процессоров получат Dying Light: The Beast и Sid Meier's Civilization VII в придачу.

Обе модели оснащаются двадцатью ядрами, восемь из которых относятся к категории производительных, а остальные двенадцать принадлежат к группе эффективных, способны достигать тактовой частоты 5.5 ГГц, поддерживают технологии Deep Learning Boost, Turbo Boost Max 3.0 и ряд других.

Единственным отличием Core Ultra 7 265K от Core Ultra 7 265KF является отсутствие у последнего встроенного графического процессора, что положительно влияет на его конечную стоимость.

В настоящее время неизвестно, будет ли Intel снижать цены на другие процессоры серии Core Ultra 200S, или же ограничится только этими двумя моделями.