Несмотря на ёмкую батарею, толщина устройства составляет всего 8.5 мм.

В последние несколько месяцев на рынке смартфонов появилось сразу несколько новых моделей, оснащённых аккумуляторными батареями ёмкостью 7000 мА·ч, в прошлом месяц Honor выпустила модель с аккумулятором на 8000 мА·ч, но Realme решила пойти ещё дальше, представив концепт смартфона с батареей ёмкостью 10 000 мА·ч, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Внешне новый смартфон Realme GT выглядит элегантно, обладая корпусом с полупрозрачной задней панелью, на которой производитель указал главное преимущество новинки — наличие батареи ёмкостью 10 000 мА·ч.

Несмотря на массивный аккумулятор, толщина устройства составляет всего 8.5 мм при весе чуть более 200 г. Этого удалось добиться за счёт использования анода с высоким содержанием кремния, большой плотности энергии, составляющей 887 Вт·ч/л, и специальной компоновке элементов, называемой Mini Diamond Architecture, позволившей создать материнскую плату, которая, как утверждает производитель, является самой узкой среди всех Android-смартфонов, в настоящее время представленных на рынке.

Ожидается, что Realme опубликует больше подробностей о концепте смартфона с батареей на 10 000 мА·ч в конце мая текущего года, хотя планы производителя относительно запуска модели в серию неизвестны.