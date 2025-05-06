Протагонистам предстоит оказаться в центре заговора.

Разочаровав поклонников серии Grand Theft Auto переносом запуск новой части игры на более поздний период, спустя несколько дней разработчики из Rockstar Games решили чуть исправить ситуацию, выпустив второй трейлер GTA VI, ожидаемый много фанатами, пишет издание Neowin.

Источник фото: Youtube/Rockstar Games

В отличие от первого трейлера Grand Theft Auto VI, в котором демонстрировались общие планы новой части игровой серии, во втором видеоролике основная роль отводится главным героям игры, Джейсону Дювалю и Люсии Каминос.

В описании к ролику сказано, что протагонистам GTA VI предстоит окунуться в водоворот загадочного заговора и оказаться «на тёмной стороне самого солнечного места в Америке», которым станет штат Леонида, полагаясь лишь друг на друга в опасных ситуациях. Компания отметила, что видеоролик демонстрирует процесс на PlayStation 5.

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Ранее разработчики сообщили, что релиз Grand Theft Auto 6 состоится не осенью текущего года, как говорилось ранее, а лишь весной следующего года, а именно 26 мая 2025 года, аргументировав это тем, что игра подобного масштаба потребует больше времени для выпуска качественного продукта.

В настоящее время обнародована лишь дата релиза GTA 6 на игровых консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5, тогда как период запуска игры на ПК до сих пор неизвестен.