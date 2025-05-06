Новинка имеет низкое время отклика GtG, составляющее 1 мс.

Компания AOC презентовала свой новый игровой монитор Q27G4K с высокими характеристиками, пишет издание NotebookCheck.

Геймерский монитор AOC Q27G4K обладает 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD, высокой частотой обновления 400 Гц, временем отклика GtG 1 мс, коэффициентом статической и динамической контрастности 1000:1 и 8 000 000:1, типичной и пиковой яркостью 350 и 450 нит.

Новинка поддерживает технологии Adaptive Sync и AMD FreeSync для устранения разрывов изображения, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и ряд встроенных функций, обеспечивающих улучшение игрового процесса и минимизацию размытия картинки в динамичных сценах, и охватывает 95 и 100 % цветовых пространств DCI-P3 и sRGB соответственно.

Для подключения устройств к монитору предлагаются порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и аудиоразъём. Новинка снабжена эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение в зависимости от необходимости, и поддерживает крепление VESA для настенного монтажа.

Источник фото: NotebookCheck/Display Specifications

Информацию о стоимости и доступности игрового монитора AOC Q27G4K производитель обещает сообщить чуть позже.