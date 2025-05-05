Дебют новинки ожидается совместно с линейкой Reno 14

Компания Oppo работает над своим новым бюджетным планшетом Oppo Pad SE, который может стать первой моделью, оснащённой новейшим чипсетом MediaTek Dimensity G100, что следует из сообщения информатора Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Oppo

Утверждается, что планшет Oppo Pad SE снабдят чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity G100. Учитывая, что новинка представляет собой недорогую модель, предполагается, что новый чипсет также будет относиться к бюджетному сегменту, возможно, дебютируя в качестве преемника для MediaTek Helio G99. Также не исключается, что это просто ребрендинг SoC предшествующего поколения.

Кроме того, планшету приписывается наличие 11-дюймового дисплея и аккумуляторной батареи ёмкостью 9340 мА·ч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.

Официальный запуск планшета Oppo Pad SE может состояться совместно с серией смартфонов Reno 14 позже в текущем году.