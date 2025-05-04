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Microsoft рассказала о возросшей скорости выполнения задач ПК с Windows 11 по сравнению с Windows 10
Компания поведала о преимуществах новой ОС.

Компания Microsoft продолжает рассказывать о преимуществах Windows 11 — чуть ранее софтверный гигант порекомендовал обладателям старых ПК с Windows 10 приобретать устройства Copilot+ PC, оснащённые новейшей ОС, а сейчас решил раскрыть данную тему, более подробно рассказав о преимуществах этого решения, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В своём блоге компания пишет, что устройства Copilot+ PC с Windows 11 работают более эффективно по сравнению со старыми ПК с установленной Windows 10 — в частности, это приводит к увеличению скорости выполнения рабочих задач в среднем на 50 %, заявляет Microsoft.

Кроме того, софтверный гигант сообщает о возросшем уровне безопасности, что достигается за счёт использования новых продуктов — согласно результатам исследований, опубликованным Microsoft, компании, использующие Copilot+ PC с Windows 11, отчитались о снижении количества инцидентов, связанных с безопасностью, на 62 %.

Также Microsoft утверждает, что развёртывание Windows 11 происходит 25 % быстрее.

Софтверный гигант не забыл упомянуть о том, что официальная бесплатная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября текущего года, подталкивая своих клиентов к более решительным действиям. Конечно, пользователи, не желающие расставаться с Windows 10, смогут заплатить дополнительную сумму, чтобы продолжить получать апдейты безопасности для данной ОС в течение последующих 12-36 месяцев (в зависимости от редакции), или же прибегнуть к обходным путям.

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#microsoft #windows 11 #windows 10
Источник: neowin.net
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