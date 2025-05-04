В настоящее время новинка выпускается в вариантах на 1 и 2 ТБ.

Компания Huawei презентовала новый портативный SSD-накопитель, отличающийся прочностью, высокой скоростью передачи данных и рядом дополнительных функций, пишет издание Gizmochina.

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Портативный твердотельный накопитель Huawei Kunling eKitStor Shield 200 оснащается разъёмом USB 3.2 Gen 2×2, обеспечивая передачу данных через интерфейс USB Type-C со скоростью до 2000 МБ/c. Для дополнительной сохранности информации модель поддерживает 256-битное аппаратное шифрование AES-XTS и поставляется с фирменным программным обеспечением eKitStor Toolkit, обеспечивающим диагностику устройства, облачную синхронизацию и резервное копирование в зашифрованном виде.

Новинка оснащается ударопрочным пылевлагозащищённым металлическим литым корпусом, облачённым в съёмный резиновый чехол, с рейтингом IP67. Как заявляет производитель, устройство способно выдержать падение с высоты до трёх метров и воздействие транспортного средства весом до двух тонн.

Модель совместима с операционными системами Windows, macOS и HarmonyOS, потребляет до 6 Вт, весит 180 г с чехлом и 145 г без него, а также поставляется с набором кабелей. Заявленное время наработки на отказ (MTBF) составляет 1.5 млн часов. Устройство имеет пятилетнюю ограниченную гарантию. Модель выпускается в двух цветовых оформлениях — Starlight Silver и Dimming Gold.

Стоимость портативного SSD-накопителя Huawei Kunling eKitStor Shield 200 в китайской рознице начинается от 769 юаней (105 долларов США) за версию объёмом 1 ТБ, тогда как вариант на 2 ТБ стоит 1399 юаней (190 долларов США). В будущем производитель обещает выпустить модель на 4 ТБ.