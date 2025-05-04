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Игровой монитор AOC Q27G4Z с 27-дюймовой 2K-панелью и частотой до 260 Гц оценён в $180
Модель обладает рядом дополнительных функций.

Компания AOC запускает свой новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G4Z, характеризующийся высокой частотой обновления и низким временем отклика, а также рядом дополнительных функций, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор AOC Q27G4Z оснащается панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440 точек), частотой обновления 240 Гц в стандартном и 260 Гц в максимальном режиме, яркостью 350/450 нит в режиме SDR/HDR и поддержкой 10-битной (8 бит+FRC) цветовой палитры.

Новинка имеет время отклика GtG, составляющее 1 мс, что минимизирует ореолы и размытие изображения даже в самых динамичных сценах, а также поддерживает технологию адаптивной синхронизации, что позволяет избежать появления визуальных артефактов. Для снижения нагрузки на зрение устройство имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания.

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 97 и 119% соответственно, что позволяет использовать монитор как в играх, так и для создания контента. Новинка имеет заводскую калибровку Delta E < 2, что гарантирует точность цветопередачи, а также сертификат VESA DisplayHDR 400. 

Для более эффективной настройки модель имеет встроенную функцию GameColor, а для улучшения игрового процесса — GameMode. Кроме того, монитор поддерживает MBR Sync, благодаря чему улучшается чёткость изображения в динамичных сценах, и оснащён функцией Dark Boost для автоматической регулировки яркости, позволяя улучшить видимость в тёмных сценах.

Новинка оснащается одним портом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0, 3.5-мм аудиоразъёмом, эргономичной подставкой для регулировки положения и поддерживает крепление VESA, расширяя возможности монтажа на различные поверхности.

Стоимость геймерского монитора AOC Q27G4Z в китайской рознице составляет 1299 юаней (180 долларов США).

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#aoc q27g4z
Источник: gizmochina.com
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