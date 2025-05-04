Новинка может дебютировать уже осенью.

Бренд Motorola представил свой новый смартфон Motorola Edge 60 чуть более недели назад, но работы над моделью следующего поколения, Edge 70, судя по всему, ведутся уже достаточно давно, что подтверждает появление в сети Интернет рендеров предстоящей новинки, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал Android Headlines.

Источник фото: GSMArena/Android Headlines

Внешне смартфон Motorola Edge 70 имеет заметное сходство со своим предшественником. Новинка оснащается изогнутым с двух сторон дисплеем, модулем камеры квадратной формы, расположенным на тыльной стороне и вмещающим в себя три объектива совместно со светодиодной вспышкой, алюминиевой средней рамкой и задней панелью с отделкой, имитирующей кожу.

В связи с ранним появлением рендеров информации о характеристиках новой модели в настоящее время не предоставляется, но можно ожидать, что новинка обзаведётся чипсетом MediaTek Dimensity седьмой серии следующего поколения (вероятно, 7400), 50-Мп основной камерой, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и телеобъективом, возможно, со слегка возросшими возможностями по сравнению с предшественником.

Предполагается, что смартфон Motorola Edge 70 может дебютировать уже осенью текущего года, хотя дополнительных подробностей не имеется.