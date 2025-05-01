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Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Microsoft удаляет встроенный инструмент BYPASSNRO

Несколько недель назад стало известно, что Microsoft удаляет инструмент BYPASSNRO из Windows 11, позволявший устанавливать ОС без необходимости доступа к сети Интернет. Нововведение затрагивает Windows 11 начиная со сборки Insider Preview Build 26200.5516. Как пишет издание Neowin, пользователи с недовольством восприняли данное нововведение, полагая, что это ограничит их возможности и принесёт дополнительные проблемы.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В комментариях пользователи приводят разумные доводы относительно целесообразности данного шага, оценивая это решение Microsoft в некоторых случаях как не вполне рациональное. К примеру, некоторые компьютеры вовсе не имеют доступа к глобальной сети Интернет в целях безопасности, что не позволит выполнить требования в процессе установки. 

Некоторые клиенты компании также заметили, что при использовании учётной записи Microsoft продолжительность процесса установки может заметно увеличиться, поэтому в целях экономии времени им приходится отказываться от данного способа.

По мнению пользователей, Microsoft должна прислушаться к мнению своих клиентов и дать им выбор в процессе установки Windows 11, а на официальном сайте компании была создана тема с просьбой не удалять инструмент BYPASSNRO.

Отмечается, что в настоящее время Microsoft, судя по всему, ещё не приняла окончательного решения относительно удаления BYPASSNRO из Windows 11, поэтому некоторые пользователи стараются образумить компанию.

Впрочем, новый обходной путь уже найден.

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#windows 11
Источник: neowin.net
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