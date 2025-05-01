Тестовый экземпляр набрал не слишком высокие баллы.

Компания Sony работает над своим новым флагманским смартфоном Xperia 1 VII, который совсем недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, раскрыв некоторые свои характеристики, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Sony Xperia 1 VII в базе данных Geekbench фигурировал с модельным номером XQ-FS54, судя по всему, указывающим на европейскую версию, и чипсетом, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой до 4.32 ГГц, шестью ядрами, работающими на частоте до 3.53 ГГц, и графическим процессором Adreno 830, что соответствует спецификациям Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 15.

В одноядерном тесте представленный экземпляр набрал 2967 баллов, а в многоядерном получил 9017 баллов, что не дотягивает до показателей других топовых устройств, но это может объясняться тем, что устройство ещё не готово и дорабатывается.

Благодаря утечкам известно, что новинка будет оснащаться 48-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, 12-Мп сверхширокоугольным модулем, 12-Мп перископическим телеобъективом с переменным фокусным расстоянием от 70 до 200 мм, портом USB Type-C, двумя динамиками, слотом microSD, 3.5-аудиоразъёмом и кнопкой затвора на боковой грани. Размеры смартфона составят 161.9x74.5x8.5 мм.

Источник фото: Gizmochina

На опубликованных ранее рендерах модель предстала в чёрном цветовом оформлении с плоской панелью, скруглёнными углами и вертикально расположенным модулем камеры на тыльной стороне.

Ожидается, что запуск смартфона Sony Xperia 1 VII состоится в ближайшее время, хотя производитель к настоящему моменту не предоставил каких-либо подробностей.