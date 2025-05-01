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Samsung Galaxy S25 FE дебютирует с One UI 8 и прошлогодним чипсетом Exynos 2400e
Новинка должна дебютировать осенью текущего года.

В начале года компания Samsung уже выпустила несколько моделей серии Galaxy S25, но не собирается останавливаться на достигнутом, собираясь представить версию Fan Edition через некоторое время после запуска своего ультратонкого Galaxy S25 Edge, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал GalaxyClub.

Samsung Galaxy S24 FE. Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) с модельным номером SM-S731B и кодовым названием R13 будет выпущен с предустановленной One UI 8 на базе Android 16, что порадует покупателей, учитывая сложную ситуацию с One UI 7.

С учётом того, что Galaxy S25 FE позиционируется в качестве доступной альтернативы другим моделям серии Galaxy S25, компании Samsung пришлось идти на некоторые уступки в оснащении — как утверждается, новинка получит чипсет Exynos 2400e, которым оснащалась модель прошлого поколения, Galaxy S24 FE. Это означает, что чип Exynos 2500e, которым в теории должен был бы обзавестись Galaxy S25 FE, ещё не готов.

Отмечается, что чипсет Exynos 2400e, являющийся аналогом Exynos 2400 с чуть пониженными тактовыми частотами, задаёт высокую планку по производительности, хоть и не дотягивает до Snapdragon 8s Gen 4 в энергоэффективности.

Ожидается, что запуск Samsung Galaxy S25 FE состоится осенью текущего года.

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#samsung galaxy s25 fe
Источник: gizmochina.com
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