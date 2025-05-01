Дебют новой модели ожидается в мае или июне.

Бренд RedMagic готовится представить свой новый компактный игровой планшет, данными о некоторых особенностях которого делится информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/RedMagic

Сообщается, что геймерский планшет RedMagic будет оснащаться 9-дюймовой OLED-панелью с высокой частотой обновления, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и аккумуляторной батареей, по ёмкости превосходящей другие модели в данной категории.

Это означает, что новинка может получить аккумулятор, ёмкость которого заметно превысит показатель 8000 мА·ч, что может негативным образом повлиять на толщину устройства.

В предыдущих утечках говорилось, что новая модель будет снабжена дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц.

Ожидается, что официальный запуск компактного игрового планшета RedMagic состоится в мае или июне текущего года.