Они присоединились к Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro.

Компания Xiaomi расширяет список устройств с поддержкой предварительной версии Android 16 – до недавнего времени в него входили только модели Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro, но сейчас перечень пополнился рядом мобильных устройств под брендом Xiaomi, Redmi и Poco, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта XiaomiTime.

Источник фото: XiaomiTime

Сообщается, что новая прошивка HyperOS под номером 2.0.250428.1 на базе бета-версии Android 16 теперь доступна для ряда топовых смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco, охватывая китайский и глобальный рынки, а полный перечень мобильных устройств выглядит следующим образом:

Глобальная версия

Xiaomi 15 (Россия, Индия, Европа, Тайвань, Индонезия)

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14T Pro (Европа, Турция, Тайвань, Индонезия)

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Pad 7 Pro

Poco F7 Ultra

Китайская версия

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Перед установкой прошивки следует сделать резервную копию всех необходимых данных, так как в процессе обновления они могут быть безвозвратно утеряны. С учётом того, что в настоящее время Android 16 находится на стадии предварительного тестирования, в обновлении может содержаться целый ряд проблем и ошибок, поэтому необходимо это учитывать.

Ожидается, что Google выпустит стабильную версию Android 16 в мае или июне текущего года, что запустит процесс развёртывания среди моделей ряда производителей, в том числе Xiaomi.