Минимальный показатель fps увеличился ещё больше.

Intel постепенно улучшает своё программное обеспечение для графических процессоров, обеспечивая увеличение производительности в играх и приложениях — в своём блоге компания сообщила о росте быстродействия iGPU в составе процессоров Core Ultra 200V под кодовым названием Lunar Lake, пишет издание NotebookCheck.

Утверждается, что после обновления графического драйвера до версии 32.0.101.6734 производительность встроенных графических процессоров Intel Arc 140V и 130V увеличилась в среднем на 10%, а показатель 99-го процентиля улучшился на 25%.

Тесты проводились на портативной игровой приставке MSI Claw 8 AI+, оснащённой процессором Intel Core Ultra 7 258V, при TDP 17 Вт. Средние результаты были получены на основании тестирования в девяти играх в разрешении 1080p на средних настройках графической составляющий и без использования XeSS. Сравнивались показатели драйвера 6734 с более старой версией 6732.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

Обновление позволяет обладателям мобильных устройств и портативных игровых приставок, снабжённых процессорами Core Ultra 200V, повысить быстродействие своих систем, не прилагая особых усилий.