Также новую прошивку получают обладатели Galaxy S24 FE.

Компании Samsung, судя по всему, удалось устранить проблемы, мешающие развёртыванию стабильной версии One UI 7.0, и даже нарастить темпы, о чём свидетельствует выпуск обновления для смартфонов серии Galaxy S21 за несколько дней до намеченных сроков, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что модели линейки Galaxy S21 должны были получить апдейт One UI 7.0 только в мае, но Samsung уже сейчас приступила к развёртыванию новой прошивки в Южной Корее, после чего обновление ожидается и в других странах.

Обладатели смартфона Galaxy S24 FE также могут обновиться до стабильной версии One UI 7.0, но пока только в Индии, тогда как владельцам модели в других регионах стоит немного подождать.

Обновление программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S21 и модели Galaxy S24 FE включает также апдейт безопасности за апрель текущего года.