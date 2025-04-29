Количество мобильных устройств с поддержкой Android 16 Beta увеличивается.

Работа над Android 16 подходит к своему завершающему этапу и уже через несколько недель Google должна выпустить стабильную версию своей новейшей ОС. Ещё совсем недавно только обладатели мобильных устройств Google могли предварительно оценить возможности Android 16, но совсем недавно список пополнился целым рядом моделей от других производителей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

В настоящее время в список устройств, поддерживающих предварительную версию Android 16, входят модели от Google, Xiaomi, Honor, OnePlus, iQOO, Oppo, Lenovo, Vivo, Realme и Sharp. Полный перечень устройств, владельцам которых доступна бета-версия Android 16, выглядит следующим образом:

Google

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

Honor

Honor Magic 7 Pro

OnePlus

OnePlus 13

iQOO

iQOO 13

Oppo

Oppo Find X8

Lenovo

Lenovo Yoga Tab Plus

Vivo

Vivo X200 Pro

Realme

Realme GT 7 Pro

Sharp

Sharp AQUOS sense9

Отмечается, что в настоящее время Android 16 находится на стадии предварительного тестирования, поэтому содержит целый ряд ошибок и багов. Кроме того, рекомендуется иметь определённый опыт в установке прошивок, чтобы не повредить устройство. Перед обновлением следует сделать резервную копию данных, так как вся информация в процессе апдейта будет удалена.

На официальном сайте Google имеется специальная страница, посвящённая установке бета-версии Android 16 на совместимые модели устройств — чтобы ознакомиться с рекомендациями по обновлению, необходимо нажать на значок интересующего бренда.

Ранее стало известно, что Google планирует выпустить стабильный релиз Android 16 в мае или июне текущего года, после чего производители мобильных устройств смогут приступить к развёртыванию ОС для своих моделей.