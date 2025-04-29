Работа над Android 16 подходит к своему завершающему этапу и уже через несколько недель Google должна выпустить стабильную версию своей новейшей ОС. Ещё совсем недавно только обладатели мобильных устройств Google могли предварительно оценить возможности Android 16, но совсем недавно список пополнился целым рядом моделей от других производителей, пишет издание Gizmochina.
Источник фото: GSMArena
В настоящее время в список устройств, поддерживающих предварительную версию Android 16, входят модели от Google, Xiaomi, Honor, OnePlus, iQOO, Oppo, Lenovo, Vivo, Realme и Sharp. Полный перечень устройств, владельцам которых доступна бета-версия Android 16, выглядит следующим образом:
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14T Pro
Honor
- Honor Magic 7 Pro
OnePlus
- OnePlus 13
iQOO
- iQOO 13
Oppo
- Oppo Find X8
Lenovo
- Lenovo Yoga Tab Plus
Vivo
- Vivo X200 Pro
Realme
- Realme GT 7 Pro
Sharp
- Sharp AQUOS sense9
Отмечается, что в настоящее время Android 16 находится на стадии предварительного тестирования, поэтому содержит целый ряд ошибок и багов. Кроме того, рекомендуется иметь определённый опыт в установке прошивок, чтобы не повредить устройство. Перед обновлением следует сделать резервную копию данных, так как вся информация в процессе апдейта будет удалена.
На официальном сайте Google имеется специальная страница, посвящённая установке бета-версии Android 16 на совместимые модели устройств — чтобы ознакомиться с рекомендациями по обновлению, необходимо нажать на значок интересующего бренда.
Ранее стало известно, что Google планирует выпустить стабильный релиз Android 16 в мае или июне текущего года, после чего производители мобильных устройств смогут приступить к развёртыванию ОС для своих моделей.